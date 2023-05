CICLONE BOMBA EXTRATROPICALE SULL’ITALIA A PARTIRE DA DOMANI.

BERNARDI CI AVEVA AVVERTITO DELLE PREVISIONI DA INCUBO, ORA PREVENZIONE!!!

Come quasi tutti gli italiani avranno notato piogge intense, oramai da diversi giorni, stanno interessando qua e la l’intera penisola.

Incredibili grandinate e violentissimi temporali stanno facendo da cornice ad una previsione che il Meteorologo Stefano Bernardi aveva in tempi non sospetti ampiamente pronosticato.

Ora, stante a quanto riferito dal professionista abruzzese, si rischia nel vero senso della parola di veder piovere sul bagnato.

Infatti una profonda depressione di origine afro-mediterranea è previsto si formi nelle prossime ore e con molta probabilità andrà a colpire l’intera Italia.

Piogge torrenziali, venti fortissimi, mareggiate e finanche abbondanti nevicate sulle Alpi rappresenteranno il menù di un ciclone che non a caso Bernardi ha definito bomba. Tale carattere risiede nella velocità con la quale raggiungerà l’incredibile valore di 980 hPa e che è previsto essere pari ad un ettopascal ogni ora.

Il vortice extratropicale durerà diversi giorni e sembrerebbe possa essere seguito da altri peggioramenti.

Bernardi esorta tutti a mettere in atto tutte quelle politiche volte a fare della prevenzione un comune modus operandi.



D’altronde il Meteorologo aquilano proprio sulla prevenzione ha da sempre poggiato il suo modo di porsi al pubblico mettendo a servizio della comunità quel tipo di competenza che in più di una circostanza ha messo molti nelle condizioni di preservarsi e finanche veder salvata la vita.

Prestare quindi massima attenzione nei prossimi giorni.