L’ASD Taurianova Academy vince anche al ritorno contro il Santa Cristina e si regala il passaggio del turno nella Coppa Calabria di Prima Categoria. Partita mai in discussione quella giocata ieri al Tony Battaglia, che i giallorossi chiudono già dopo 20 minuti dal fischio d’inizio, mettendo al sicuro l’ottimo risultato della partita d’andata. Gli uomini di mister Coppola partono subito forte ed al minuto 6 sbloccano la partita con un inserimento perfetto di Di Pietro, che raccoglie un assist al bacio del compagno Sainato; al ventesimo minuto è Zagari a prendersi la scena, penetrando nel buco lasciato centralmente dalla difesa ospite e superando perfettamente il portiere. Solo 2 minuti dopo è ancora Zagari a colpire la porta del Santa Cristina, con un’incornata sul cross perfetto di Di Pietro. Il Taurianova potrebbe dilagare con Andrea Ursida che non riesce ad indirizzare in porta il pallone pennellato da una punizione di Brogna. E la sfortuna ferma sul palo il tiro di Crocitti ben indirizzato all’angolino destro. Dopo un primo tempo giocato brillantemente e con la qualificazione in tasca, i giallorossi effettuano qualche cambio per far rifiatare alcuni giocatori in vista dell’impegno contro il Val Gallico ed amministrano il risultato, concedendo solo un calcio di rigore al minuto 80, trasformato da Licastro.



Con l’occasione della partita infrasettimanale di Coppa, la società giallorossa ha presentato la nuova divisa, che vede i colori sociali ben in evidenza, il logo della società stessa, il simbolo del Comune di Taurianova e gli sponsor della stagione 23-24. Da segnalare l’esordio del nuovo portiere, tesserato dal Taurianova Academy alla fine di ottobre, che si è reso subito protagonista di un’ottima parata all’inizio della ripresa. Marco Summa, carabiniere in servizio a Cinquefrondi ed originario di Tortora, ha calcato diversi campi dalla Promozione alla Seconda Categoria, che lo hanno portato a continuare a coltivare questa passione, nonostante l’impegno lavorativo. A Taurianova ha trovato un ottimo ambiente, che lo ha accolto calorosamente, tanto nella dirigenza quanto nei compagni di squadra. Con il passaggio del turno, il Taurianova aggiunge due appuntamenti nel calendario, con l’andata dei quarti che si disputerà il 13 dicembre ed il ritorno il 10 gennaio, contro il Real Parghelia. Nel frattempo c’è da riprendere il cammino in Campionato, dopo la sconfitta di Bagnara, con la partita casalinga di sabato 18 novembre contro il Val Gallico.