Un brutto incidente si è verificato stamattina a Taurianova nei pressi di Via Sila (di fronte la nostra Redazione), dove due auto si sono scontrate, causando il ribaltamento di una minicar. Purtroppo c’è un problema di segnaletica e di strada dissestata che andrebbe risolto al più presto onde evitare altri spiacevoli episodi come questi. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.