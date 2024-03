Bova: assemblea Ugl Agroalimentare dei lavoratori forestali

Ad iniziativa della Ugl Agroalimentare si è svolta, presso il campo sportivo di comune di Bova, una partecipata assemblea dei lavoratori forestali di Bova e Roghudi. Presenti il Segretario Ugl Guido Castellani, il Dirigente Pasquale Autelitano ed il rappresentante zonale Leo Favasuli vari temi che interessano i lavoratori e l’azienda regionale Calabria Verde sono stati oggetto di trattazione ed approfondimento.

Particolare attenzione è stata dedicata alla specifica tematica del TFR Trattamento di Fine Rapporto dei lavoratori che recenti comunicazione aziendali vorrebbero limitare alla decorrenza dal 2014 con grave pregiudizio e danno per i tanti lavoratori che già dagli anni 80 sono in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in proposito la Ugl ha ribadito la massima attenzione in merito e la vicinanza ai lavoratori che non possono rischiare di vedersi negata la corretta e dovuta erogazione del TFR a fine attività lavorativa per oscure decisioni illegittime.

I lavoratori hanno inoltre evidenziato notevole disagio per la situazione derivante dai buchi previdenziali contributivi pregressi che grava sull’importo futuro delle pensioni, sulla volontà dell’azienda di una diversa, e penalizzante, interpretazione contrattuale delle norme relative all’indennità chilometrica corrisposta ai lavoratori forestali che si recano nelle zone impervie e montane ed anche in relazione alla carente organizzazione del lavoro compreso il servizio AIB dove l’azienda pare non volere riconoscere il lavoro straordinario e festivo svolto nel 2023.

Il Segretario Guido Castellani, ha assicurato il sostegno e l’impegno dell’Ugl Agroalimentare per sostenere le richieste dei lavoratori che si vedono compressi, con interpretazioni arbitrarie e fuorvianti, dei diritti legittimi derivanti da norme legali e contrattuali, come le posizioni contributive presso l’INPS e gli accantonamenti TFR, con la prossima richiesta di attivazione di tavoli di confronto dedicati con l’Azienda Calabria Verde e la Regione Calabria in veste di organo di controllo dell’ente strumentale.

La tutela ed il rilancio del lavoro forestale, che passa dal pieno rispetto delle normative vigenti, rappresenta un preciso riferimento per l’azione sindacale della Ugl Agroalimentare Calabria che già da tempo insiste sia sulla necessità di una diversa e migliore valutazione della preziosa opera che i forestali hanno svolto e sia per un ricambio generazionale in abbinamento con l’introduzione di innovative metodologie lavorative.