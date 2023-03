Berlusconi nomina Marcello Caruso nuovo commissario di Forza Italia in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato nuovo Commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia, Marcello Caruso, già responsabile regionale Enti locali e Coordinatore provinciale di FI a Palermo. Lo rende noto Forza Italia.

“Ho nominato come nuovo Commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia il dottor Marcello Caruso, già Responsabile regionale Enti locali e Coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo”, scrive su Twitter il presidente Silvio Berlusconi, aggiungendo: “A lui, i miei auguri di buon lavoro”.

Marcello Caruso, appresa la notizia della nomina a neocommissario di Forza Italia in Sicilia, ha dichiarato: “Desidero ringraziare il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che ripone nei miei confronti nel conferirmi il prestigioso incarico di commissario straordinario di Forza Italia in Sicilia. Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio nel segno dell’unità e della coesione un vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

Caruso subentra a Gianfranco Miccichè, che si è dimesso stamane da coordinatore regionale del Partito.

“Ho ricevuto questa mattina le dimissioni di Gianfranco Miccichè da Coordinatore Regionale della Sicilia, motivate da situazioni locali che mi ha ampiamente rappresentato. Prendo atto con dispiacere della sua decisione e lo ringrazio per tutto il lavoro svolto per molti anni nella sua Sicilia come Coordinatore della Regione”. Così il presidente Silvio Berlusconi, ricordando che “Gianfranco Miccichè è un esponente di Forza Italia dall’anno della fondazione (1994)”. “Sono certo che continuerà a dare il suo prezioso contributo a me e al nostro partito”, sottolinea Berlusconi.

foto ufficio stampa Marcello Caruso

(ITALPRESS).