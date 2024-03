I militari della Stazione carabinieri di Petilia Policastro, hanno arrestato in flagranza di reato per ricettazione, un 39enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. I carabinieri, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, hanno rinvenuto alcuni elettrodomestici che, in seguito ad approfonditi accertamenti, sono risultati essere rubati da un esercizio commerciale di Petilia Policastro nel mese di febbraio. Il materiale rinvenuto, una piastra per capelli, un’aspirapolvere, un televisore di 43 pollici ed uno smartphone, sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari che, increduli, hanno ringraziato i carabinieri per aver ritrovato quanto rubatogli poche settimane prima. Nel corso della perquisizione inoltre, i militari, hanno anche rinvenuto 0.5 grammi di hashish e pertanto è scattata, nei confronti dell’arrestato, anche la segnalazione all’autorità amministrativa. Al termine degli accertamenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di CROTONE, l’arrestato è stato condotto presso la sua dimora in regime di arresti domiciliari.

