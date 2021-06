Abbiamo ricevuto da parte della Drssa Lidia Loiacono il report sull’attività del reparto Covid dal Novembre 2020 a Maggio 2027, attività ancora in essere a tutt’oggi. Al di là dei numeri, di tutto rispetto, nel difficile contesto dato vogliamo sottolineare l’importanza che questa attività ha rivestito, per tutto l’ambito dell’Area Metropolitana quale presidio contro la pandemia consentendo che nessun paziente di tale ambito fossericoverato in strutture ospedaliere non ricadenti nella Città Metropolitana. Poiché abbiamo toccato con mano i sacrifici affrontati dalla Drssa Lidia Loiacono e da tuttigli Operatori del reparto Covid di Gioia Tauro porgiamo un enorme ringraziamento, in particolare per il fatto che, nonostante le quotidiane difficoltà, sono sempre state proposte soluzioni percorribili senza sterili lamentazioni. Al Sindaco di Gioia Tauro il ringraziamento per l’encomiabilissima scelta di grande solidarietà umana e civile di avere favorito Ia realizzazione del reparto Covid nell’Ospedale di Gioia Tauro.