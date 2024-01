In linea con il suo costante impegno a sostenere le nuove generazioni, la BCC della Calabria Ulteriore coprirà i costi del Master ai soci e ai figli dei soci della Banca che siano in possesso dei requisiti e superino la selezione per titoli ed esami prevista nel bando. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un accordo quadro siglato fra la Federazione Banche di Comunità Campania e Calabria e il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Master, progettato per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più specializzato e interdisciplinare, mira a formare figure professionali con competenze operative per gestire la complessità delle operazioni bancarie e finanziarie, con un focus sul sistema del Credito Cooperativo.

Le BCC svolgeranno un ruolo attivo durante il Master, contribuendo all’organizzazione di stage, tirocini, visite guidate e fornendo eventuali lezioni e interventi in aula, condividendo così la loro esperienza di Banca Mutualista.

Per partecipare al corso di specializzazione è necessario possedere una laurea triennale o magistrale in discipline giuridiche, economiche, politiche e sociali. Il titolo di laurea può essere conseguito anche dopo la data di scadenza prevista dal bando purchè entro la data di inizio dei corsi.

Al termine del Master, i partecipanti avranno acquisito una visione completa e approfondita del settore bancario e finanziario, con particolare attenzione alle funzioni aziendali che presidiano il controllo e lo sviluppo del business. L’obiettivo è creare un percorso formativo per giovani talenti, costruendo competenze bancarie e cooperative finalizzate a sostenere il modello di business delle Banche di Credito Cooperativo, preparando così i futuri manager bancari cooperativi con competenze ampie e specifiche.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 gennaio 2024. Per tutte le informazioni e i dettagli del bando e per scaricare la modulistica di presentazione della domanda, si prega di visitare il sito web all’indirizzo:

http://www.unina.it/-/40519909-a_emi_banca_contabilita_controllo_scheda