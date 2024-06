Per conto dell’Università Ponti con la società di Gioia Tauro, presieduta dal Cav. Prof. Rocco Giuseppe Tassone, è stata pubblicata un’antologia disponibile su Lulu.com, contenente opere di 11 poeti e 3 artisti. Ogni poeta ha presentato 2 poesie, di cui una illustrata da una grafica realizzata da uno dei tre artisti.

L’antologia è il frutto di una selezione attenta e mira a riunire i seguenti 11 poeti:

– Montagna Caccamo di Gioia Tauro

– Giovanni Cardona di Taurianova

– Osvaldo Crotti di Almenno S. Bartolomeo

– Mattia Fera di Melicucco

– Salvatore La Moglie di Lauropoli

– Giovanni Macrì di Messina

– Teresa Martino di Melicuccà

– Anna Rita Mattei di Terracina

– Amedeo A. Meduri di Gioia Tauro

– Domenico Napoli di Cinquefrondi

– Rocco Giuseppe Tassone di Gioia Tauro

Gli artisti che hanno contribuito con le loro opere grafiche sono:

– Osvaldo Crotti

– Francesco Petrolo

– Carmelo Raco

Ogni autore è stato accompagnato da una breve critica a cura di Sergio Gregor Martin, mentre la postfazione è stata scritta da Giovanni Cardona.

L’iniziativa ha anche uno scopo sociale: l’eventuale ricavato delle vendite sarà interamente devoluto in beneficenza a un ente di ricerca e/o socio-umanitario.

Il progetto, ideato dal presidente Rocco Giuseppe Tassone, noto per la sua passione nella promozione culturale, è caratterizzato da particolare attenzione e condivisione. È prevista una serata di presentazione nei paesi dei singoli autori. La copertina del volume presenta un dipinto della pittrice rosarnese Maria Arena.