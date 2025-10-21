Gioia Tauro, la morte del gemellino di 8 anni sconvolge la coscienza di ognuno di noi. Ecco cos’è successo in quel “maledetto” casolare di famiglia

Nicodemo Zito, il gemellino morto dopo la caduta di un muro nel casolare di famiglia in ristrutturazione nel rione “Fiume”. Un dramma che ha sconvolto un’intera città. Il papà di Nicodemo è uno stimato parrucchiere a Cittanova. Il papà di Nicodemo, gemellino di 8 anni deceduto ieri a Messina, ha riportato serie fratture. Una morte assurda, inaccettabile e sconvolgente. Un dramma per tutta la Calabria. La fortuna non è mai stata dalla parte della famiglia Zito. Qualche anno addietro è morto in situazioni simili il nonno di Nicodemo. In quella circostanza perse la vita il signor Zito per salvare la vita del figlio Daniele. Una famiglia perbene stimata a Gioia Tauro e a Cittanova da tutti, ma anche tanta sfortunata!