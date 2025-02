Gioia Tauro, “Insieme per Gioia”, applaude i Carabinieri per il sequestro di armi e cocaina

Il movimento “INSIEME PER GIOIA” intende formalmente manifestare il più vivo compiacimento al Comando della Compagnia dei Carabinieri della città di Gioia Tauro – nelle autorevoli persone del Tenente Colonnello Carmine Mungiello e del Capitano Nicola De Maio – per la brillante operazione che ha portato al rinvenimento di un pericoloso arsenale di armi e di un notevole quantitativo di droga. Si è evidentemente trattato di un intervento altamente delicato, dunque di alto profilo, sviluppato grazie al compimento di elevate capacità investigative, profondamente radicate nella complessità del locale e complesso territorio. L’eseguito provvedimento ha l’altro consentito di cogliere in modo ulteriore la già diffusa operosità dell’Arma dei Carabinieri nel contesto della nostra realtà comunitaria, alla quale in questo modo è stata restituita – all’insegna di un sostenuto rapporto di fiducia – la rassicurazione sociale che essa certamente merita. Il movimento “INSIEME PER GIOIA”, appunto per questo, coglie l’occasione per rinnovare il sentimento di stima e di prossimità all’Arma dei Carabinieri, mentre assicura la continuità di un impegno sociale e culturale volto a contribuire a contrastare la logica della criminalità organizzata, per rendere Gioia Tauro una comunità sempre più vivibile, costruita sul bene comune e di conseguenza sull’affermazione dei diritti e della libertà.