Elezioni Amministrative 2026: nel Comune di Montebello Jonico la sfida al momento rimane a due
Mag 02, 2026 - redazione
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Elezioni Amministrative 2026: nel Comune di Montebello Jonico la sfida al momento rimane a due
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sede staccata Reggio Calabria, pronunciandosi in data 2 maggio 2026 sul ricorso depositato degli interessati, ha confermato l’esclusione della Lista “Esperienza e Futuro – per Montebello”
Dopo l’esclusione da parte della Commissione Elettorale, per motivi riconducibili al ritardo nella presentazione della Lista “Esperienza e Futuro – per Montebello”il candidato a Sindaco Avv. NISI Loris Maria, nato a Montebello Ionico il 12/12/1957, che è stato già Sindaco di Montebello Jonico (RC) per due mandati, dal 14 giugno 1999 all’8 giugno 2009, aveva presentato ricorso al TAR.