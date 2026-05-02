Riace, è scontro tra maggioranza e minoranza. Ecco i particolari

NON HANNO LIMITI……… POVERA RIACE !!!!

Alla cittadinanza di Riace, quanto emerso in questi giorni è di estrema gravità.

L’associazione “Città Futura” ha avviato un’azione legale nei confronti del Comune, depositando al protocollo comunale n. 2376 una notificazione ai sensi della legge 53/1994, con una richiesta di pagamento pari a euro 767.926,00 per attività legate alla gestione dell’accoglienza.

Una cifra rilevantissima, che si aggiunge ai milioni di euro (diciannove milioni) già transitati negli anni passati. Oggi, ancora una volta, qualcuno torna a chiedere risorse pubbliche attingendo però alle misere casse comunali. ….. E I CITTADINI PAGANO NON POSSIAMO RIMANERE IN SILENZIO.

Emergono elementi che, se confermati, delineerebbero un quadro preoccupante: rapporti professionali, coincidenze e possibili intrecci tra soggetti coinvolti nella gestione dell’accoglienza legata a Domenico Lucano.

È tutto regolare? È tutto trasparente? I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI SAPERE.

CHIEDIAMO CON FERMEZZA: • Trasparenza totale e immediata su ogni atto e su ogni euro richiesto • Chiarezza senza ambiguità sui rapporti tra associazioni, professionisti e amministrazione • Verifiche rigorose da parte degli organi competenti su eventuali conflitti di interesse • Tutela piena dei cittadini, che non possono essere spettatori silenziosi

NON ACCETTEREMO: • SILENZI • ZONE D’OMBRA • CHE RIACE VENGA NUOVAMENTE ESPOSTA A DUBBI E SOSPETTI

Qui non si tratta di polemica politica. Si tratta di rispetto verso un’intera comunità. Se tutto è regolare, lo si dimostri subito. Se non lo è, si intervenga senza esitazioni.

RIACE NON APPARTIENE A POCHI RIACE APPARTIENE AI CITTADINI I cittadini meritano verità.

I Consiglieri Comunali di Minoranza