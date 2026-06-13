Gioia Tauro celebra i giovani con la Borsa di Studio “Valori che Ispirano” in memoria dell’Avv. Pino Strangi

Grande partecipazione, emozione e condivisione hanno caratterizzato la cerimonia di premiazione della Borsa di Studio “Valori che Ispirano”, svoltasi presso la Sala Consiliare del Comune di Gioia Tauro e promossa dalla Famiglia Strangi attraverso il Rotary Club Gioia Tauro per onorare la memoria dell’Avv. Pino Strangi, figura di riferimento per la comunità cittadina, professionista stimato e uomo profondamente legato ai valori della famiglia, del servizio e delle istituzioni.

Ad aprire i lavori è stata la Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, Manuela Strangi, ideatrice dell’iniziativa, che ha illustrato le finalità del progetto nato dal desiderio di trasformare il ricordo del padre in un’opportunità concreta di crescita per i giovani, affinché i valori che hanno guidato la sua vita possano continuare a ispirare le nuove generazioni.

Particolarmente toccante l’intervento della Dott.ssa Ada Alessio, moglie dell’Avv. Pino Strangi, che ha ricordato con profonda emozione il marito, evidenziandone le straordinarie qualità umane, l’amore per la famiglia, la passione per il proprio lavoro e l’attenzione costante verso i giovani e la comunità. Un momento intenso che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti il dirigente scolastico Domenico Pirrotta, la professoressa Daniela Gianesini e il Past President del Rotary Club Gioia Tauro Domenico Infantino, che hanno sottolineato l’importanza di investire nella formazione delle nuove generazioni attraverso la promozione della cultura, del merito e dei valori civici.

Significativa la presenza del Sindaco Simona Scarcella, che nel suo intervento ha voluto ricordare con affetto e gratitudine la figura dell’Avv. Pino Strangi, con il quale ha condiviso una significativa esperienza amministrativa durante il suo incarico di Segretario Generale del Comune di Gioia Tauro. Il Sindaco ha evidenziato non solo le sue elevate competenze professionali, ma soprattutto i valori, gli insegnamenti, il senso delle istituzioni, la disponibilità e l’umanità che hanno contraddistinto il suo operato, lasciando un segno indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Momento centrale della serata è stata la premiazione degli studenti che si sono distinti per creatività, sensibilità e capacità di interpretare il tema proposto.

Il primo premio è stato assegnato a Francesco Napoli, della classe 2E, autore di un elaborato che ha colpito la commissione per la profondità delle riflessioni e la maturità espressiva.

Il secondo premio è stato conferito allo studente Cedro, della classe 2H, per il brano musicale “Il Valzer della Pace”, una composizione intensa e coinvolgente che ha saputo tradurre in musica un messaggio universale di fratellanza, dialogo e speranza.

Il terzo premio è andato ad Aurora Giofrè, della classe 2D, autrice di un suggestivo dipinto che ha rappresentato con particolare efficacia artistica i valori della pace, dell’inclusione e del rispetto reciproco.

La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati e dei riconoscimenti agli studenti partecipanti, in un clima di grande emozione e condivisione, testimoniando il forte legame tra scuola, famiglia, istituzioni e associazionismo.

Il Past President Vincenzo Barca ha omaggiato i premiati con il suo libro “Servire per crescere “ Un anno da Presidente.

La Borsa di Studio “Valori che Ispirano” si conferma così non soltanto come un premio al merito, ma come un autentico progetto educativo e culturale, capace di mantenere vivo il ricordo dell’Avv. Pino Strangi attraverso l’impegno, la creatività e i sogni dei giovani.

Una serata che ha lasciato un segno profondo nei presenti e che ha dimostrato come i valori autentici non si esauriscano nel tempo, ma continuino a vivere attraverso l’esempio e le nuove generazioni chiamate a raccoglierne l’eredità.