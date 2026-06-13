Palmi, Melara (FI), “con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale si apre una nuova stagione amministrativa per la città”

Come Forza Italia esprimiamo grande soddisfazione per il risultato conseguito dalla coalizione guidata dal Sindaco Giovanni Calabria e per il contributo che il nostro partito ha saputo offrire a questo percorso.

Nel corso della prima seduta consiliare è stato ufficialmente costituito il Gruppo Consiliare di Forza Italia, composto dai Consiglieri Comunali Luigi Scarfone, Martina Ioculano e Carmelo Melara, nominato capogruppo, tutti eletti nella lista “Insieme per Palmi”.

La costituzione del gruppo rappresenta un momento significativo per il nostro partito, che da oggi sarà presente in Consiglio Comunale con una rappresentanza compatta e determinata a contribuire all’azione amministrativa e alla realizzazione degli obiettivi condivisi con i cittadini.

Nella fase successiva alla vittoria elettorale abbiamo compiuto una scelta di responsabilità politica e istituzionale, decidendo di fare un passo indietro rispetto alle dinamiche legate alla composizione della Giunta Comunale. Abbiamo infatti ritenuto opportuno lasciare al Sindaco Giovanni Calabria la più ampia autonomia nella formazione dell’esecutivo, consentendogli di individuare liberamente la squadra di governo che riteneva più idonea ad affrontare le sfide amministrative dei prossimi anni.

Una decisione assunta nell’esclusivo interesse della città, mettendo da parte ogni legittima aspettativa politica e privilegiando la coesione della maggioranza, la stabilità amministrativa e l’efficacia dell’azione di governo.

Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto il nostro progetto politico e il partito di Forza Italia, a ogni livello, per la fiducia e il sostegno accordati durante questo percorso.

Rivolgiamo infine i migliori auguri di buon lavoro al Sindaco Giovanni Calabria, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri eletti.

Da parte di Forza Italia vi sarà sempre uno spirito costruttivo, leale collaborazione istituzionale e la volontà di contribuire, con serietà e concretezza, alla crescita della nostra comunità.

Antonino Scarcella Commissario cittadino Forza Italia Palmi

Armando Melara coordinatore Giovani Forza Italia Palmi