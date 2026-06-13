Italia del Meridione riparte da Cosenza: partecipazione e organizzazione al centro della riunione cittadina

Più che una semplice riunione organizzativa, è stato un vero e proprio punto di partenza per il rafforzamento e il radicamento di Italia del Meridione nella città di Cosenza. L’incontro tenutosi questa mattina nella sede di Viale del Corso ha rappresentato un momento di confronto e programmazione che ha visto la partecipazione di dirigenti, militanti e simpatizzanti del movimento, chiamati a condividere idee e strategie in vista delle prossime sfide politiche e territoriali.

Un appuntamento che assume un significato particolare alla luce della recente nomina di Roberto Bartolomeo a commissario cittadino del partito, una scelta che segna l’avvio di una nuova fase per l’organizzazione di IDM nel capoluogo bruzio. Attorno a questa nomina si è registrato un forte entusiasmo e una significativa partecipazione, elementi che testimoniano la volontà di costruire un percorso politico sempre più radicato nella comunità cosentina.

A prendere parte alla riunione anche il leader di Italia del Meridione, Orlandino Greco, che ha voluto sottolineare il ruolo strategico della città all’interno del progetto politico del movimento.

«La città di Cosenza è al centro delle nostre attenzioni. È una città che merita di essere amata, valorizzata e sostenuta nel migliore dei modi. La nomina di Roberto Bartolomeo a commissario cittadino dimostra concretamente l’attenzione che Italia del Meridione riserva a questo territorio. La grande partecipazione registrata oggi rappresenta un primo passo importante all’interno di un nuovo percorso politico e organizzativo che vogliamo costruire insieme per la città bruzia», ha dichiarato Greco.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi legati alla programmazione futura del partito, con particolare attenzione alle iniziative da sviluppare sul territorio, al coinvolgimento delle realtà cittadine e al consolidamento della presenza organizzativa di IDM a Cosenza.

Sulla nuova fase del movimento è intervenuto anche il commissario cittadino Roberto Bartolomeo, che ha evidenziato la volontà di costruire un partito aperto, presente e capace di interpretare le esigenze della comunità.

«Ringrazio il presidente Orlandino Greco e tutto il gruppo dirigente per la fiducia accordatami. Questo incarico rappresenta una responsabilità importante che intendo svolgere con il massimo impegno. Da oggi inizia un percorso che dovrà vedere protagonisti tutti coloro che hanno a cuore il futuro della città. Vogliamo costruire una presenza politica stabile, fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione. Italia del Meridione sarà una casa aperta a chi vuole contribuire con idee, competenze e passione alla crescita di Cosenza».

Bartolomeo ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il radicamento territoriale del movimento e di promuovere una presenza costante nei quartieri e nelle realtà sociali della città.

«Il nostro obiettivo è essere vicini ai cittadini ogni giorno, non soltanto nei momenti elettorali. Dobbiamo intercettare i bisogni reali del territorio, ascoltare le famiglie, i giovani, le associazioni, il mondo produttivo e costruire proposte concrete. Cosenza ha enormi potenzialità e merita una classe dirigente capace di lavorare con serietà, competenza e visione».

Alla riunione hanno preso parte anche numerosi dirigenti del partito, tra cui il segretario regionale Emilio De Bartolo, a conferma della volontà di costruire un percorso condiviso e partecipato che possa rafforzare ulteriormente la presenza di Italia del Meridione nella città di Cosenza e nell’intero territorio provinciale.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a proseguire il lavoro avviato, puntando su ascolto, presenza e partecipazione come elementi fondamentali per consolidare il progetto politico del movimento e contribuire alla costruzione di una prospettiva di crescita e sviluppo per la città bruzia.