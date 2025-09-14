Francesco Toscano: “Occhiuto e Tridico hanno già umiliato i calabresi al tempo del green pass”.

Mi rivolgo alle persone che sono state umiliate e ricattate al tempo del green pass. Come fate a votare per Occhiuto- che braccava i “no vax” dipinti come untori- o per Tridico- uomo scelto da quel Giuseppe Conte che imponeva la logica perversa del lockdown? Alzate la testa e votate DSP”

A dichiararlo è stato Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della Regione come alternativa sovranista e popolare contro destra e sinistra per Democrazia Sovrana e Popolare.