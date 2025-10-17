Forza Italia e Roberto Occhiuto incoronano Ciccio Cannizzaro a Sindaco di Reggio Calabria e della città Metropolitana, davanti a migliaia di persone in Piazza Duomo

Scende in campo il leader di Forza Italia Francesco Cannizzaro per la poltrona di primo cittadino della città di Reggio Calabria e della città metropolitana. Cannizzaro, che in questi anni ha cambiato il corso politico del partito di Forza Italia nella provincia reggina, facendolo diventare un partito che supera stabilmente il 30% in tutta l’area metropolitana. Il parlamentare azzurro è stato chiaro, “pronto a scendere con la maglia amaranto per governare in prima persona la città “. Un’ ovazione del folto pubblico reggino. Un applauso liberatorio di approvazione. A Cannizzaro, va dato il merito, di aver rivitalizzato il partito con un attivismo impressionante, dopo la morte del presidente Berlusconi. In pochi scommettevano sulla tenuta politica ed elettorale degli azzuri dopo la morte del loro fondatore Silvio Berlusconi. Dopo gli ultimi risultati elettorali regionali, anche gli scettici si devono ricredere. A Reggio Calabria, il 29% dei consensi, in tutta la provincia il 32%. Numeri da capogiro per chiunque . A dare manforte in questo progetto politico c’è il riconfermato presidente della Regione Roberto Occhiuto. Il neo Governatore pronto a scendere in lista in prima persona alla carica di consigliere comunale per dare manforte e sostegno a Cannizzaro.

Occhiuto è stato chiarissimo, la città di Reggio Calabria tocca a Forza Italia. A Catanzaro e Cosenza, nulla osta agli alleati del centrodestra di poter rivendicare la candidatura a sindaco. “Adesso Reggio”, il motto del comizio di Cannizzaro e Occhiuto.