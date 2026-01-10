Forte e duratura scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nel Reggino, avvertito anche nella Piana di Gioia Tauro e in altre province calabresi

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel Reggino alle 05.53, l’evento sismico è stato anche duraturo ed è stato avvertito anche nella Piana di Gioia Tauro e da alcune testimonianze anche in altre province della Regione come nel Vibonese, come anche a Cosenza, Catanzaro e Lamezia Terme, a conferma della vasta propagazione dell’evento sismico. L’evento sismico è stato di magnitudo 5.1 con epicentro situato nella Costa Calabra Sud Orientale, così come riportato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e degli enti competenti, ma i residenti nei centri costieri come dell’entroterra si sono svegliati di soprassalto e con tanto spavento. Seguiranno aggiornamenti… (GiLar)

