Fillea Cgil “Serve ridurre le distanze sulla Salerno-Reggio Calabria”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sviluppo del Mezzogiorno passa dalla realizzazione della Salerno/Reggio Calabria ferroviaria con i fondi del Pnrr. Il primo lotto Battipaglia-Romagnano, prevede un finanziamento di 2 miliardi di euro e l’impiego di 2500 lavoratori e lavoratrici, tra diretti e indiretti. Tante professionalità per riconnettere il Paese e ridurre le distanze a servizio delle economie del territorio”.

E’ quanto afferma il segretario generale della Fillea Cgil Antonio Di Franco, a margine della visita al cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria per Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Un’occasione voluta dalla Fillea Cgil Salerno, che ha inaugurato una nuova sede, accanto al campo base del cantiere nel comune di Campagna.

Massima attenzione sul lotto 1A Battipaglia- Romagnano, realizzato da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di Rfi. Si tratta infatti di uno scavo importante la Galleria Saginara, di collegamento tra Battipaglia-Romagnano, dove è entrata in funzione da febbraio una delle più grandi talpe meccaniche in Europa, denominata ‘Partenope’. Complessivamente, l’investimento ha una dotazione finanziaria di 3.85 miliardi di euro, di cui 1.8 miliardi destinati all’Alta Velocità Salerno-Reggio. In tempi strettissimi ‘Partenope’ deve creare 35 chilometri di linea ferroviaria, 20 gallerie e 19 viadotti.

Con una testa fresante di oltre 13 metri di diametro, una lunghezza di 130 metri, un peso di 4 mila tonnellate, e 18 motori che generano una potenza complessiva di 10 Megawatt, lavorerà h24, sette giorni su sette.

“Abbiamo deciso di esserci nella realizzazione di quest’opera strategica per lo sviluppo del Paese – precisa Di Franco – attraverso un presidio permanente di legalità e diritti, che certamente saprà dare risposte ai lavoratori, proprio accanto al campo base”.

Quindi spiega Di Franco, “la Fillea Cgil decide ancora una volta di stare vicino ai lavoratori, molti dei quali trasfertisti. Un presidio di legalità e diritti a servizio della collettività. Ci piace pensare davvero, che la Salerno Reggio-Calabria ferroviaria, possa essere realizzata. Oggi purtroppo è solo un sogno. Il primo lotto rischia di rimanere una infrastruttura eternamente incompiuta, visto che mancano 17 miliardi di euro, probabilmente gli stessi impiegati per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Chi unisce il Ponte sullo Stretto? Sicuramente la Salerno- Reggio Calabria unirebbe davvero il Paese, nord e sud”.

