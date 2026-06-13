Festival di Sant’Eufemia D’Aspromonte: il 17 luglio torna la seconda edizione

Dopo il grande successo riscosso al suo debutto, il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte si prepara a vivere una seconda edizione ancora più ambiziosa, ricca di novità e spettacolo. L’appuntamento è fissato per il prossimo 17 luglio, quando il centro aspromontano ospiterà una serata dedicata alla musica, all’arte e alla valorizzazione dei giovani talenti. Ideato e diretto artisticamente da Giuseppe Rugnetta, il Festival nasce da una visione precisa: offrire alle nuove generazioni uno spazio concreto di crescita, confronto e valorizzazione artistica, contribuendo al tempo stesso alla promozione culturale e sociale del territorio. Grazie a un intenso lavoro organizzativo e a una programmazione curata nei minimi dettagli, la manifestazione si sta affermando come una delle realtà emergenti più interessanti del panorama degli eventi dedicati ai giovani in Calabria. Protagonisti della serata saranno bambini e ragazzi provenienti da diverse località della regione, che avranno l’opportunità di esibirsi sul palco attraverso il canto, la danza e altre forme di espressione artistica, mettendo in mostra il proprio talento davanti a un pubblico numeroso e partecipe. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza di ospiti di rilievo nazionale, chiamati ad arricchire un programma già particolarmente ricco e coinvolgente. Il Festival è organizzato sotto la guida di Giuseppe Rugnetta, che ne cura la direzione artistica e il coordinamento generale, con il prezioso supporto dell’Associazione Monte Carmelo e dell’Associazione I Ragazzi di Quartiere di Sant’Eufemia d’Aspromonte, realtà da sempre impegnate nella promozione di iniziative culturali e sociali. «La straordinaria risposta ricevuta dal pubblico durante la prima edizione – afferma il Direttore Artistico Giuseppe Rugnetta – ci ha dato la forza e la motivazione per costruire un evento ancora più importante. Il nostro obiettivo è continuare a investire sui giovani, offrendo loro opportunità concrete per esprimersi e crescere artisticamente, in un contesto sano, inclusivo e stimolante.» Con una proposta artistica sempre più qualificata e una macchina organizzativa in continua crescita, il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte si conferma come un appuntamento capace di unire spettacolo, cultura e partecipazione collettiva, trasformando una serata estiva in un momento di condivisione e valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.