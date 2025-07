 Evento di presentazione “La vallata delle grandi pietre” a Cittanova 

Una storia antichissima e preziosa, custodita da testimoni silenziosi e suggestivi. Questa la traccia seguita dal volume “La Vallata delle Grandi Pietre” realizzato da Enzo Galluccio, Antonio Galluccio e Annamaria Zurzolo: un’opera che contribuisce ad alimentare i percorsi di valorizzazione e scoperta di un territorio straordinario qual è l’Aspromonte. La presentazione del libro, lo scorso 25 luglio presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova ha coinvolto un pubblico ampio e qualificato. Gli autori hanno relazionato sulle peculiarità geomorfologiche di un’area che si estende tra i comuni di San Luca, Platì e Careri. Presenti all’iniziativa anche il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, l’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano, il funzionario archeologo della Sebap di Reggio Calabria dott. Andrea Gennaro, il ricercatore storico e archeologico già ispettore onorario del Ministero della Cultura prof. Sebastiano Stranges. Gli intermezzi musicali sono stati curati da Giovanni Favasuli.

La “Vallata delle Grandi Pietre” è una ricognizione sapiente e suggestiva di un’area straordinaria e ancora tutta da scoprire, in un intreccio di immagini e storie capaci di restituire la magia autentica di luoghi incantati. Per ogni pietra sono state raccolte storie e leggende, tra letteratura e testimonianza orale: un percorso di recupero della memoria e di divulgazione della bellezza che apre fronti innovativi per la promozione del massiccio aspromontano.

La pubblicazione, che fa parte di una trilogia tematica che si completa con i volumi “Le pietre delle leggende e della storia” e “Sentinelle di pietra”, è stato presentato a Torino nel corso del Salone Internazionale del Libro 2025.

Da decenni, Enzo Galluccio e Annamaria Zurzolo operano nel settore della ricerca e della promozione ambientale, paesaggistica e storica del territorio. Il contributo professionale e umano di Antonio Galluccio oggi arricchisce il loro già importante bagaglio di competenze e sensibilità in un quadro di impegno condiviso per il rilancio della Calabria più autentica.