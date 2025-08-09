Emergenza botulino, dimessi nei Reparti dell’area medica, quattro pazienti ricoverati nei giorni scorsi in Terapia Intensiva

È cominciata il 7 agosto con la storica Novena, la tanto attesa e solenne Festa in onore di San Rocco aMelicucco, e da allora il piccolo centro della Piana di Gioia Tauro si è trasformato in un cuore pulsante difede, tradizione e partecipazione popolare. Ogni Santa Messa, inoltre, celebrata da Don Pasquale Galatà,affronterà una tematica […]