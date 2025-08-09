Approdo Calabria

Emergenza botulino, dimessi nei Reparti dell’area medica, quattro pazienti ricoverati nei giorni scorsi in Terapia Intensiva

Ago 09, 2025 - redazione

Sono stati dimessi nei Reparti dell’area medica, quattro pazienti ricoverati nei giorni scorsi in Terapia Intensiva,  per botulismo alimentare. Rimangono in Intensiva 5 pazienti  più 1  proveniente dalla Medicina.

 Sono in tutto 9 i pazienti che hanno ricevuto l’antidoto, compresi due dei quattro che lasciano la Terapia intensiva.

Tra poco meno di due ore l’elicottero del 118 atterrerà a Zumpano per la consegna di altre tre fiale di antitossina botulinica, a scopo preventivo e di scorta.

