Emergenza botulino, dimessi nei Reparti dell’area medica, quattro pazienti ricoverati nei giorni scorsi in Terapia Intensiva
Ago 09, 2025 - redazione
Sono stati dimessi nei Reparti dell’area medica, quattro pazienti ricoverati nei giorni scorsi in Terapia Intensiva, per botulismo alimentare. Rimangono in Intensiva 5 pazienti più 1 proveniente dalla Medicina.
Sono in tutto 9 i pazienti che hanno ricevuto l’antidoto, compresi due dei quattro che lasciano la Terapia intensiva.
Tra poco meno di due ore l’elicottero del 118 atterrerà a Zumpano per la consegna di altre tre fiale di antitossina botulinica, a scopo preventivo e di scorta.