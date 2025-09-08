Elezioni regionali, ecco la previsione degli eletti in consiglio regionale per il centrodestra nella provincia di Reggio Calabria
Set 08, 2025 - redazione
Centrodestra CIRCOSCRIZIONE SUD PARTITI N. 8 CANDIDATI 56
Consiglieri regionali uscenti n. 5 – assessori ext uscenti n. 2
Seggi sicuri n. 3 a quorum intero (se vota il 44% voti 21.500), per il secondo seggio come migliore resto voti da 13.500 a 20.000 voti circa dipende da molti fattori.
Circoscrizione sud, le tre liste di: Forza italia – Forza azzurri e Occhiuto Presidente rispetto al 2021 prenderanno 2 seggi al posto di 4 e passeranno da 76.283 voti a circa 60.000
FORZA ITALIA
2021 voti 839 4.017 – 2 consiglieri Arruzzolo e Mattiani
2025 max 32.000 voti 1 seggio a quoziente intero Cirillo o Giannetta?
Il secondo seggio non ci sarà perché il resto sarà basso
- Cirillo Salvatore di Caulonia Cons. reg.le uscente nel 2021 voti 3.247 con coraggio italia
- Giannetta Domenico Cons. reg.le uscente nel 2021 voti 9.991 non eletto è subentrato ad Arruzzolo deputato,
- Anghelone Serena sorella del cons. comunale di RC (coordinatore cittadino di Noi Moderati)
- Biasi Rocco Sindaco di Taurianova ex Lega
- Scarcella Concetta nel 2021 voti 2.371 con Coraggio italia
- Parisi Virginia
- Zimbalatti Antonino cons. com. di RC ex Csx
OCCHIUTO PRESIDENTE ex Coraggio italia
2021 voti 13.506 eletti 1 Cirillo ora candidato in Forza Italia
2025 voti 21.000 circa eletti 1 Crinò
- Giacomo Crinò di Bianco Cons. reg.le uscente nel 2021 voti 6.965
- Ieracitano Fortunata
- Luccisano Chiara
- Micheli Eulalia Locri moglie dell’ex sotto segr. Reg.le Fabio Laganà Strutt spec. coll. exp di Occhiuto
- Parrello Antonino
- Sainato Raffaele ex Cons. reg.le nel 2021 voti 4.486 con fratelli d’Italia,
- Zampogna Giuseppe Sindaco di Scido e Consigliere Metropolitana di Reggio Calabria
FORZA AZZURRI
2021 voti 18067 voti – seggi 1 Crinò
2025 voti circa 9.000 eletti ZERO
Rischia di non superare il quorum del 4%
- Castelletti Gabriella madre della ragazza di Seminara vittima di violenza
- Caldovino Roberta architetta docente
- Condoleo Antonio
- Barberi Giuliana di RC nel 2021 voti 281 con Oliverio Presidente,
- Bartolo Enzo Rocco
- Nucera Giuseppe
- Ventra Giuseppe
FRATELLI D’ITALIA
2021 voti 20.051 seggi 1 Neri (non ricandidato)
2025 voti circa 21.700 seggi 1 Calabrese
- Giovanni Calabrese Ass. ext reg.le uscente 2021 ha preso 5.259 voti
- Marco Cascarano
- Ramona Calafiore RC ex di Azione ha sfiorato di essere assessore di Falcomatà
- Giovanna Cusumano nel 2021 voti 2.498 (zia di Federico Milia FI cons. com di RC)
- Daniela Iriti ex aspirate sindaco di Bova marina e moglie del sindaco di Roghudi Pier Paolo Zavettieri nel 2021 voti 5041 con Forza Azzurri,
- Francesco Praticò
- Stefano Princi nel 2021 voti 4.343 con la Lega
LEGA
2021 voti 17.894 seggi 1 Gelardi
2025 voti circa 33.500 seggi 1 Mattiani potrebbe quale migliore resto scattare il secondo seggio.
- Gelardi Giuseppe Detto “Pino” Cons. reg. uscente nel 2021 voti 4.991;
- Mattiani Giuseppe Cons. reg. uscente nel 2021 voti 11.268 con forza Italia;
- Capponi Caterina Maria di melito P.S. Docente Ass. ext reg.le uscente in quota lega;
- Demetrio Daniela Vice sindaco di Melito P.S. RC;
- Neri Armando impiegato regionale cons. com. lega RC ;
- Sarica Francesco medico ex ass. RC con Scopelliti sindaco;
- Stanganelli Anna Maria di Gioia Tauro Docente Garante della salute regionale
UDC-DC
2021 voti 2.583 seggi ZERO
2025 voti circa 2.000 seggi ZERO
- Riccardo Occhipinti dip. Consiglio reg.le
- Evelin Giada Truncadi farmacista di origine Laurena di Borrello
- Manuela Barletta
- Daniela Moscato
- Pancrazio Benito Walter Melcore
- Luigi Marcianò
- Antonino Francesco Latella
NOI MODERATI ex Noi con l’Italia
2021 voti 9.961 seggi ZERO
2025 voti circa 7.000 seggi ZERO
- Antonino Crea,
- Francesca Eroi,
- Orlando Fazzolari,
- Antonio Malara 2021 voti 135 con UDC,
- Maria Marilena Mammone,
- Maria Grazia detta Mary Pascale
- Gaetano Rao.
SUD CHIAMA NORD
2025 voti circa 6.500 – Seggi ZERO
- Marilene Bonavita responsabile del partito animalista della Calabria,
- Giuseppe Adamo,
- Andrea Marino,
- Ilaria Paolillo,
- Federica Candido,
- Vincenzo Surace,
- Dario Salvatore Borrelli.