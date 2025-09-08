Elezioni regionali, ecco la previsione degli eletti in consiglio regionale per il centrodestra nella provincia di Reggio Calabria

Centrodestra CIRCOSCRIZIONE SUD PARTITI N. 8 CANDIDATI 56

Consiglieri regionali uscenti n. 5 – assessori ext uscenti n. 2

Seggi sicuri n. 3 a quorum intero (se vota il 44% voti 21.500), per il secondo seggio come migliore resto voti da 13.500 a 20.000 voti circa dipende da molti fattori.

Circoscrizione sud, le tre liste di: Forza italia – Forza azzurri e Occhiuto Presidente rispetto al 2021 prenderanno 2 seggi al posto di 4 e passeranno da 76.283 voti a circa 60.000

FORZA ITALIA

2021 voti 839 4.017 – 2 consiglieri Arruzzolo e Mattiani

2025 max 32.000 voti 1 seggio a quoziente intero Cirillo o Giannetta?

Il secondo seggio non ci sarà perché il resto sarà basso

Cirillo Salvatore di Caulonia Cons. reg.le uscente nel 2021 voti 3.247 con coraggio italia Giannetta Domenico Cons. reg.le uscente nel 2021 voti 9.991 non eletto è subentrato ad Arruzzolo deputato, Anghelone Serena sorella del cons. comunale di RC (coordinatore cittadino di Noi Moderati) Biasi Rocco Sindaco di Taurianova ex Lega Scarcella Concetta nel 2021 voti 2.371 con Coraggio italia Parisi Virginia Zimbalatti Antonino cons. com. di RC ex Csx

OCCHIUTO PRESIDENTE ex Coraggio italia

2021 voti 13.506 eletti 1 Cirillo ora candidato in Forza Italia

2025 voti 21.000 circa eletti 1 Crinò

Giacomo Crinò di Bianco Cons. reg.le uscente nel 2021 voti 6.965 Ieracitano Fortunata Luccisano Chiara Micheli Eulalia Locri moglie dell’ex sotto segr. Reg.le Fabio Laganà Strutt spec. coll. exp di Occhiuto Parrello Antonino Sainato Raffaele ex Cons. reg.le nel 2021 voti 4.486 con fratelli d’Italia, Zampogna Giuseppe Sindaco di Scido e Consigliere Metropolitana di Reggio Calabria

FORZA AZZURRI

2021 voti 18067 voti – seggi 1 Crinò

2025 voti circa 9.000 eletti ZERO

Rischia di non superare il quorum del 4%

Castelletti Gabriella madre della ragazza di Seminara vittima di violenza Caldovino Roberta architetta docente Condoleo Antonio Barberi Giuliana di RC nel 2021 voti 281 con Oliverio Presidente, Bartolo Enzo Rocco Nucera Giuseppe Ventra Giuseppe

FRATELLI D’ITALIA

2021 voti 20.051 seggi 1 Neri (non ricandidato)

2025 voti circa 21.700 seggi 1 Calabrese

Giovanni Calabrese Ass. ext reg.le uscente 2021 ha preso 5.259 voti Marco Cascarano Ramona Calafiore RC ex di Azione ha sfiorato di essere assessore di Falcomatà Giovanna Cusumano nel 2021 voti 2.498 (zia di Federico Milia FI cons. com di RC) Daniela Iriti ex aspirate sindaco di Bova marina e moglie del sindaco di Roghudi Pier Paolo Zavettieri nel 2021 voti 5041 con Forza Azzurri, Francesco Praticò Stefano Princi nel 2021 voti 4.343 con la Lega

LEGA

2021 voti 17.894 seggi 1 Gelardi

2025 voti circa 33.500 seggi 1 Mattiani potrebbe quale migliore resto scattare il secondo seggio.

Gelardi Giuseppe Detto “Pino” Cons. reg. uscente nel 2021 voti 4.991; Mattiani Giuseppe Cons. reg. uscente nel 2021 voti 11.268 con forza Italia; Capponi Caterina Maria di melito P.S. Docente Ass. ext reg.le uscente in quota lega; Demetrio Daniela Vice sindaco di Melito P.S. RC; Neri Armando impiegato regionale cons. com. lega RC ; Sarica Francesco medico ex ass. RC con Scopelliti sindaco; Stanganelli Anna Maria di Gioia Tauro Docente Garante della salute regionale

UDC-DC

2021 voti 2.583 seggi ZERO

2025 voti circa 2.000 seggi ZERO

Riccardo Occhipinti dip. Consiglio reg.le Evelin Giada Truncadi farmacista di origine Laurena di Borrello Manuela Barletta Daniela Moscato Pancrazio Benito Walter Melcore Luigi Marcianò Antonino Francesco Latella

NOI MODERATI ex Noi con l’Italia

2021 voti 9.961 seggi ZERO

2025 voti circa 7.000 seggi ZERO

Antonino Crea, Francesca Eroi, Orlando Fazzolari, Antonio Malara 2021 voti 135 con UDC, Maria Marilena Mammone, Maria Grazia detta Mary Pascale Gaetano Rao.

SUD CHIAMA NORD

2025 voti circa 6.500 – Seggi ZERO