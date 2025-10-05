Elezioni regionali 2025 crolla di 2 punti la percentuale dei votanti rispetto al 2021. Alle ore 23,00 hanno votato il 29,05%

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Taurianova: un anno di impegno e servizio per la comunitàTaurianova – L’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Taurianova, ha dato un contributo significativo nel corso di quest’anno, partecipando attivamente a numerosi eventi religiosi, civili e istituzionali che si sono susseguiti sul territorio.Sotto la guida del presidente Saverio De Gaetano, soci e i […]