Elezioni regionali 2025 crolla di 2 punti la percentuale dei votanti rispetto al 2021. Alle ore 23,00 hanno votato il 29,05%
Ott 05, 2025 - redazione
Crolla di quasi 2 punti in percentuale la partecipazione al voto dei calabresi per l’elezione regionale in Calabria. Alle 23 hanno votato il 29,05%. Nel 2021 avevano partecipato al voto il 30,82%. Se si mantiene questa tendenza alla fine il 58% dei calabresi non si recheranno alle urne. Lo diciamo da molto tempo, sta diventando un problema serio per la tenuta della democrazia nel nostro Paese e Regione.