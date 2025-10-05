Elezioni regionali 2025, alle ore 19,00 in Calabria hanno votato il 23,25%. Nel 2021 avevano votato 22,68%

Quasi uguale al 2021 la partecipazione al voto alle ore 19,00. Oggi, hanno votato il 23,25% . Nel 2021 il 22,68%.

Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia in aumento la partecipazione al voto. La provincia di Cosenza, l’unica in negativo.

La città di Reggio Calabria, hanno quasi il 7% in più rispetto al 2021. Nella città metropolitana si gioca la partita più importante. A Reggio c’è candidato il sindaco Falcomatà oltre al primo cittadino ci sono assessori e consiglieri comunali di centrosinistra e centrodestra. A chi giova l’aumento dei votanti? Lunedì sera lo capiremo. In aumento i votanti a Gioia Tauro, Palmi, Caulonia, Oppido Mamertina e Taurianova. In diminuzione a Polistena, dove c’è candidato il sindaco Tripodi.