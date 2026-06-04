Drammatico incidente stradale in Calabria, si registrano un morto e un ferito grave

La strada statale 106 Radd Jonica è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 12,530, nel territorio comunale di Corigliano Rossano (CS), a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Nell’impatto una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono presenti il personale Anas, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine per la gestione dell’evento e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.