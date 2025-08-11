Dramma Sla Sabina, il marito Sergio Carrozza scrive una bella lettera al direttore di Approdo Luigi Longo

Un sentito ringraziamento ad “Approdo News” e al suo Direttore Luigi Longo

Desidero esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine alla testata giornalistica online Approdo News – nella persona del Direttore Responsabile Luigi Longo – per l’immediata e concreta attenzione dimostrata nei miei confronti e in quelli di mia moglie, Sabina Ionelu Radu. Dopo aver recentemente ricevuto, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, la formale comunicazione di esclusione dall’accesso al Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) — nonostante mi fosse stata riconosciuta l’idoneità per l’inserimento nella relativa graduatoria di riferimento — la nostra già difficile condizione familiare ha subito un ulteriore e doloroso aggravamento, vissuto ovviamente con senso di continua e grande mortificazione. In questo contesto di profonda difficoltà, il Direttore Luigi Longo si è adoperato con tempestività e generosità, raccogliendo e amplificando il mio accorato grido di aiuto. Grazie al prezioso intervento di Approdo News, è stata infatti immediatamente promossa una pubblica raccolta fondi, testimonianza concreta di un giornalismo che sa unire professionalità, umanità e spirito di servizio verso la nostra comunità, a partire dai suoi più bisognosi cittadini. Devo altresì aggiungere che in un contesto mediatico e culturale, spesso dominato dalla fredda cronaca ed esclusivamente dall’urgenza della notizia, Approdo News ha incarnato l’essenza di un giornalismo di autentica prossimità: vale a dire un’informazione capace di ascoltare, di farsi carico del dolore e dei bisogni delle persone, riuscendo in questo modo a trasformare le parole in una concreta e feconda testimonianza. Il Direttore Luigi Longo, infatti, non si è limitato a raccontare compiutamente la situazione, ma ha scelto di farne parte attiva, mettendosi in cammino accanto a me e a mia moglie Sabina, condividendo così l’esperienza di consistente fragilità. Colgo infine l’occasione per esprimere anche la gratitudine a coloro che – a vario titolo – si sono adoperati per incoraggiare la raccolta fondi.

Sergio Carrozza