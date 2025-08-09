Di Natale: “È urgente l’attivazione del servizio di emodinamica nel Tirreno Cosentino”

Graziano Di Natale lancia un appello a tutti i consigli comunali del Tirreno Cosentino affinché adottino una delibera per richiedere l’attivazione del servizio di emodinamica, un servizio fondamentale e salvavita per la comunità.

“È impensabile che un servizio pubblico così importante possa rimanere inattivato, nonostante siano stati investiti ingenti fondi pubblici”, afferma Di Natale. Ricordo che è depositata, in Consiglio Regionale, la mia mozione n. 63 dell’8 Febbraio 2021, che prevede esplicitamente l’attivazione di questo servizio essenziale.”

Voglio esprimere la mia gratitudine al Comitato Popolare per la Difesa del Diritto alla Salute, che ha costantemente intrapreso iniziative per sollecitare l’attivazione del servizio. Siamo stati purtroppo facili profeti di quanto stava accadendo con l’adozione del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, ma le nostre richieste non sono state ascoltate, prosegue.

Adesso è fondamentale ritrovare le ragioni dell’unità su un tema che trascende le appartenenze politiche. È un problema che riguarda la vita dei nostri cittadini, conclude Di Natale. Nei prossimi giorni proporremo a tutti i consigli comunali di compiere un atto istituzionale forte, adottando una delibera per richiedere l’attivazione del servizio di emodinamica, perché in gioco c’è la salute e la vita delle persone.”