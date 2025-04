Da domani parte la sedicesima edizione del Premio Cultura Cinematografica Città di Polistena

“Quando un premio cinematografico raggiunge veramente il massimo della professionalità e si punta sempre a renderlo migliore, allora possiamo dire che il Premio Cultura Cinematografica Città di Polistena è sulla strada giusta”.

Così presenta la sedicesima edizione del “Premio Città di Polistena” il direttore artistico Pietro Paolo Cullari entrato ormai nel mondo del cinema a pieno titolo e considerato un vero punto di riferimento, entusiasta “dell’importante riconoscimento che permette di realizzare i sogni di chi ama veramente il proprio territorio nel campo della cultura cinematografica”.

Anche per questa edizione, in programma da domani con la proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” al cinema Garibaldi di Polistena a sabato 5 Aprile, si registrano moltissime adesioni a livello nazionale.

“Attrici, attori, maestranze vedono nel premio la giusta gratificazione per il loro impegno – continua l’organizzatore Cullari -. Il premio Cultura Cinematografica Città di Polistena è considerato a livello nazionale come uno dei premi più ambiti e, in questi anni, abbiamo avuto importanti riconoscimenti. Sono soddisfatto di tutto ciò che abbiamo realizzato e credo che insieme si può fare qualcosa di importante per questa terra. Grazie a tutti coloro che sostengono un grande sogno, una kermesse di alto livello, dimostrando che l’impossibile diventa possibile”.

In questa tre giorni, sarà assegnato il Premio speciale al film “Mascaria” con la presenza degli attori Fabrizio Ferracane, Manuela Ventura, Costantino Comito, Flavia Orecchio e al film evento d’incassi “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e i protagonisti Samuele Carrino e Sara Ciocca saranno a Polistena per incontrare gli studenti.

Altro premio per il miglior cortometraggio fra le tre scuole cinematografiche calabresi se lo contenderanno la scuola cinematografica Scirocco di Belvedere Marittimo, scuola cinematografica della Calabria di Siderno e scuola di recitazione della Calabria di Cittanova. Non mancheranno quindi, i premi delle scuole e dei Comuni al miglior cortometraggio.

Per il gran finale, prenderanno parte inoltre, tantissimi attori amati e seguiti da un pubblico eterogeneo: Rita di Donato, Carlo Gallo, Alessandro Cosentini, Carmelo Giordano, Saverio Malara, Gigi Misefari, Giovanni Carpanzano, Maria Maddalena Ascione, Gianluca Galati, Eleonora Elia, Daniele Fazzolari e il regista Claudio Quattrone.

Il tutto allietato da momenti musicali con la vincitrice del talent show “Tale e quale show” Verdiana Zangaro, originaria di Rossano Calabro.

Il gran galà si concluderà con la premiazione dell’attore Stefano Fresi e la presenza dei protagonisti della fiction di Rai Uno “Belcanto”, Adriana Savarese, Caterina Ferioli e Nicolò Pasetti che saranno premiati durante la serata di giorno 5 Aprile sempre al cinema Garibaldi. Un ulteriore riconoscimento andrà agli artisti Giuseppe Fata e Domenico Lamanna ai quali sarà assegnato il “Premio Eccellenze Calabresi”.