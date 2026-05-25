Comune di Cassano all’Ionio, Convocato il consiglio comunale per discutere di questioni in materia di bilancio
Mag 25, 2026 - redazione
Comune di Cassano all’Ionio, Convocato il consiglio comunale per discutere di questioni in materia di bilancio.
La Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cassano all’Ionio, Sofia Maimone, ha convocato la civica assise per mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la Sala Convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo.
Nel corso della seduta saranno discussi importanti punti all’ordine del giorno riguardanti l’attività amministrativa e finanziaria dell’Ente.
In particolare, il Consiglio sarà chiamato ad esaminare e approvare:
- approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025;
- la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio;
- l’approvazione della convenzione con il Comune di Cassano all’Ionio per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale.
La convocazione rappresenta un momento importante di confronto istituzionale sui temi economico-finanziari e organizzativi dell’Ente, con particolare attenzione alla programmazione amministrativa e alla gestione delle attività comunali.