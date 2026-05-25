Comune di Cassano all’Ionio, Convocato il consiglio comunale per discutere di questioni in materia di bilancio.

AIGA COSENZA APRE IL DIBATTITO SUL FUTURO DELL’AVVOCATURANELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALELa Sezione guidata dal Presidente Giuliano Arabia riunisce istituzioni, università e avvocatura in un grandemomento di confronto sul futuro della professione forense nell’era dell’Intelligenza Artificiale.Una riflessione alta, attuale e destinata a incidere profondamente sul futuro della professioneforense. È questo il senso dell’importante iniziativa promossa dalla Sezione […]