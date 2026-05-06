Comunali Taurianova. Il vicesindaco uscente Caridi chiede il rinnovo della fiducia ai cittadini, “sarò al servizio della comunità”
Mag 06, 2026 - redazione
Cari concittadini ma soprattutto amici!
Negli ultimi 5 anni ho camminato tra le nostre strade con un unico obiettivo: mettermi al servizio della comunità. Non è stato solo un lavoro, ma un atto d’amore quotidiano verso il nostro paese e verso ognuno di voi.
Credo fermamente che la politica debba essere fatta con le maniche rimboccate e lo sguardo attento ai bisogni di tutti, senza distinzioni. Se oggi vi chiedo di rinnovare la vostra fiducia in me, è per continuare questo percorso insieme, basato su due pilastri fondamentali:
- Umiltà: per restare sempre in ascolto e imparare dai vostri suggerimenti.
- Rispetto: per onorare il mandato che mi affiderete con trasparenza e dedizione.
Il mio impegno per Taurianova non cambia: sarò presente, sarò al vostro fianco, con la stessa passione di sempre.
Il vostro sostegno è la mia forza. Continuiamo insieme.