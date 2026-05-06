Comunali Taurianova. Il vicesindaco uscente Caridi chiede il rinnovo della fiducia ai cittadini, “sarò al servizio della comunità”

Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico della Calabria per rilanciare l’economia delle aree interne e promuovere un turismo culturale e sostenibile. È questo l’obiettivo della proposta di legge presentata daElisabetta Maria Barbuto, consigliera regionale delMovimento 5 Stelle, recante“Disposizioni per la valorizzazione e la promozione di dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e […]