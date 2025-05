Il movimento politico Spazio Civico, nell’ambito della rassegna Pagine a Sud, presenterà il libro “Ghost Town” di Giulio Bellini

Il volume, opera prima di Bellini, edito da Libritalia, è “un racconto fotografico che mira a trasmettere i fantasmi di un’epoca passata che si manifestano in ogni angolo, richiamando l’attenzione su ciò che è stato e su ciò che potrebbe ancora essere. Ogni pietra racconta di generazioni che hanno costruito e amato, ma che ora si trovano a dover lasciare le loro radici per cercare opportunità altrove. l’assenza di giovani, il deteriorarsi delle abitazioni e la scomparsa delle tradizioni sono segnali di un futuro incerto. Per questo motivo è tempo di risvegliare la coscienza collettiva. Questi borghi non sono da visitare ma custodi di una storia e di un’identità che meritano di essere preservate. Dobbiamo, quindi, ascoltare il richiamo delle loro strade silenziose, scoprire la loro bellezza e unirci per ridare vita a questi spazi dimenticati. Solo in questo modo potremo trasformare il dolore dell’abbandono in una rinascita, unendo passato e futuro in un abbraccio pieno di speranza”.