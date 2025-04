Cittanova, “Il ritorno del soldato” di Strati al Cineteatro “Gentile” il prossimo 8 aprile

Nel centenario della nascita di Saverio Strati, anche il Comune di Cittanova partecipa attivamente al percorso celebrativo che sta coinvolgendo una fitta rete di partner istituzionali e culturali dell’intero Paese. Il prossimo 8 aprile il Cineteatro “Rocco Gentile” ospiterà l’opera “Il ritorno del soldato”: un appuntamento organizzato e promosso dal Teatro del Carro “Pino Michienzi” in sinergia con l’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, la Fondazione Calabria Film Commission, il Comitato per il Centenario della nascita di Saverio Strati; la collaborazione della Regione Toscana e del Comune di Scandicci; il patrocinio dei Comuni di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Cittanova, Crotone e Badolato.

La rappresentazione ritorna a quindici anni dalla sua “prima” per celebrare il centenario dello scrittore calabrese, adottato dalla città di Scandicci. Lo sforzo di Strati esplora l’assenza e l’attesa attraverso la storia di una famiglia del Sud, intrecciata dai drammi della guerra e dei sentimenti umani. La madre, figura cardine, affronta con modernità e forza il tradimento, la perdita e la speranza, incarnando valori eterni. Con una struttura dialogica essenziale e universale, il testo invita a riflettere su dolore, amore e resistenza, rendendo la guerra metafora della condizione umana.

L’evento è in programma per l’8 aprile alle ore 21,00 presso il Cineteatro “Rocco Gentile”. L’ingresso allo spettacolo è gratuito previa prenotazione del posto.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0967/227030 o whatsapp 348 3125747 o alla casella di posta elettronica centenariosaveriostrati@gmail.com.