Cittanova, i democratici deporranno un fiore a Teresa Gullace

PER LA DEMOCRAZIA E LA LIBERTA’.

DOMANI, 25 APRILE,

i Democratici di Cittanova

deporranno un fiore a Teresa Gullace

Domani, 25 aprile,in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo, alle 10.30ci recheremodentro la Villa comunale, presso il monumento alla nostra concittadina Teresa Gullace, a deporre un fiore in suo ricordo e in onore dei partigiani e degli antifascisti cittanovesi e di quanti con il loro impegno ed il loro sacrificio hanno contribuito a restituire all’Italia la democrazia e la libertà.

Con questo gesto vogliamo anche preservare idealmente la memoria di quanti, nelle nostre comunità, hanno subito e resistito alla violenza e alla prevaricazione dell’aberrazione nazifascista e vogliamo ribadire, ancora una volta, che il fascismo è un reato.

Nel 1945 le forze politiche democratiche di Cittanova, nel deliberare la costituzione del Comitato Comunale di Liberazione Nazionale, “hanno lanciato al Popolo un proclama invitante lo stesso a tutelare la propria Libertà di Pensiero e di Vita”

Sono passati ottantuno anni da allora e noi abbiamo l’obbligo di non dimenticare e di batterci quotidianamente per affermare e difendere i principi fondamentali che stanno alla base della nostra Costituzione.

La democrazia e la libertà conquistate nel 1945 sono valori ineliminabili ma allo stesso modo fragili. Vanno perciò difesi sempre: da tutte e tutti i cittadini democratici che hanno a cuore il futuro dell’Italia.