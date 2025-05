Cisl, il cordoglio di Michele Sapia per la morte di Giovanni Bitonti

Messaggio di cordoglio del Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia

Con profondo dolore, il Segretario Generale della UST CISL di Cosenza, Michele Sapia, a nome di tutti gli iscritti e dirigenti sindacali della CISL di Cosenza, esprime il cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’amico e collega Giovanni Bitonti.

Giovanni è stato un importante punto di riferimento per la nostra organizzazione: dirigente sindacale di lungo corso, responsabile della CISL di San Giovanni in Fiore, dipendente della Fai CISL di Cosenza e dirigente sindacale componente degli organismi territoriali e regionale della CISL e della Federazione agroalimentare e forestale. “La sua dedizione, il suo impegno costante e il suo spirito di servizio per i lavoratori e iscritti resteranno per sempre un grande esempio. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia per la perdita di un vero Cislino che colpisce l’intera Cisl e il territorio a cui il nostro amico Giovanni ha dato tanto. Il suo ricordo resterà vivo nel nostro agire quotidiano”.

I funerali si svolgeranno martedì 6 maggio alle ore 15.00 presso la Chiesa Madre di San Giovanni in Fiore.