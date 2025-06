C’è l’accordo SIMEST-Regione Calabria per internazionalizzazione imprese

Esprimiamo, come Circolo del Partito Democratico, una seria preoccupazione per il progressivo aumento di casi di truffe e raggiri che si susseguono anche a Cittanova, in cui le vittime, alle quali manifestiamo la nostra vicinanza e solidarietà, sono prevalentemente persone vulnerabili per età o per condizione psico fisica. Le persone anziane e che spesso vivono […]