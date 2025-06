Cassano all’Ionio, varata la nuova giunta targata Gianpaolo Iacobini. I Nomi

Dopo la vittoria al primo turno delle Elezioni Amministrative del 25 e 26 Maggio, il Sindaco Gianpaolo Iacobini ha presentato ufficialmente stamane, nel corso di una conferenza stampa, la sua prima Giunta comunale.

Oltre al primo cittadino saranno cinque gli assessori che andranno a comporre l’esecutivo e che lo supporteranno nel quotidiano lavoro di amministrazione e gestione della cosa pubblica.

Vicesindaco e Assessore Comunale sarà GIUSEPPE LA REGINA, nato a Cassano All’Ionio il 06/06/1996, con le seguenti deleghe: POLITICHE FINANZIARIE –– PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FONDI COMUNITARI –– POLITICHE DEL PERSONALE – POLITICHE DEL LAVORO – SVILUPPO PRODUTTIVO – PATRIMONIO – AGRICOLTURA.

TERESA LANZA, nata a Cassano All’Ionio il 29/03/1979, avrà le deleghe a: PUBBLICA ISTRUZIONE – LEGALITÀ, PARTECIPAZIONE E CO-GOVERNANCE – ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA – ATTUAZIONE STATUTO COMUNALE;

VINCENZO SARUBBO, nato a Cassano All’Ionio l’8/02/1965, si occuperà di: LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – PNRR – POLITICHE DELLA CASA – EDILIZIA E SERVIZI CIMITERIALI – PROTEZIONE CIVILE;

ROSA DE FRANCO, nata a Cassano All’Ionio il 24/07/1980, avrà invece le deleghe a: POLITICHE SOCIALI – ASSOCIAZIONISMO – PARI OPPORTUNITÀ – MOBILITÀ;

ROSARIO (OTTAVIO) MARINO, nato a Cassano All’Ionio il 13/10/1974, infine, si occuperà di: CULTURA – ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI – SPETTACOLO – TEMPO LIBERO – TEATRO – GROTTE.

Presentando la sua squadra Iacobini ha sottolineato come alla scelta dei nomi si sia arrivati alla fine di un percorso «forti della condivisione dei gruppi consiliari e delle forze che sin dall’inizio sostengono questa coalizione che ha saputo unire figure di chiara estrazione politica affiancate, però, da esponenti di quella che un tempo veniva denominata società civile. Quindi persone del mondo delle professioni, delle associazioni, della scuola e della cultura, che hanno inteso rispondere positivamente alla chiamata alle armi del servizio e dell’impegno civile in favore della comunità». Il primo cittadino, in chiusura, ha voluto ringraziare «i gruppi consiliari, le forze della sua coalizione civica, i tanti che in campagna elettorale hanno conseguito dei risultati importanti che, magari non hanno garantito l’elezione in consiglio comunale, ma che hanno comunque dato un contributo fondamentale affinché questa alternativa, questa nuova idea di amministrazione della cosa pubblica, potesse prendere vita e che continua a dar forza al gruppo anche in queste scelte presenti e future».

Dopo il varo, la nuova giunta si confronterà con il primo consiglio comunale, che si terrà stasera a Sibari, dove si delineeranno ufficialmente le linee programmatiche e le sfide che attendono l’amministrazione comunale di Cassano All’Ionio.