Calcio, il derby Taurianovese-Polistena, finisce 0 – 0. Aggredito in tribuna un tifoso di Taurianova. Partita sospesa per 10 minuti. Una pagina  nera per il calcio. VIDEO

Calcio, il derby Taurianovese-Polistena, finisce 0 – 0. Aggredito in tribuna un tifoso di Taurianova. Partita sospesa per 10 minuti. Una pagina nera per il calcio

Un tifoso della Taurianovese aggredito in tribuna con calci e pugni per aver contestato una decisione arbitrale della squadra ospite. Momenti di panico, che hanno coinvolto anche i giocatori nel rettangolo di gioco. Una pagina nera per calcio dilettantistico, già alle prese con una grave crisi d’identità. La partita nel campo di gioco è stata opaca. I portieri d’entrambe le squadre non sono stati impegnati, se non nella normale, ordinaria, amministrazione. Una brutta partita, macchiata da un grave episodio in tribuna. Adesso il messaggio più eloquente le scuse pubbliche delle persone che hanno aggredito il tifoso della Taurianovese. Un messaggio forte all’opinione pubblica per creare un clima di pacificazione e fiducia verso il calcio dilettantistico. Va segnalata la correttezza delle tifoserie organizzate degli ultras di entrambi le squadre, che hanno offerto un bel vedere di sostegno ai loro beniamini.