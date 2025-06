Ballottaggio Lamezia Terme, crolla l’affluenza dei votanti, -15% rispetto al primo turno. Inutile nascondersi dietro un dito, c’è un problema di democrazia se il 50% non va più a votare

Foto LaPresse 12/06/2022 Torino (Italia) Cronaca Referendum sulla Giustizia 12 giugno - seggi elettorali Nella foto: Elettori durante la votazione Photo LaPresse February 12/06/2022 Torino (Italy) News Referendum on Justice , 12 June - polling station In the picture: Voters during the vote

E’ stata del 31,67% l’affluenza al termine della prima giornata di ballottaggio per l’elezione a sindaco di Lamezia Terme che vede contrapposti il candidato di centrodestra Mario Murone e quella di centrosinistra Doris Lo Moro.

Rispetto al primo turno di 15 giorni fa, si sono recati alle urne circa il 15% in meno di elettori. In quella occasione, infatti, aveva votato il 46,25% degli aventi diritto.

I seggi riapriranno oggi , lunedì, alle ore 7 per chiudere definitivamente alle 15.

Dal gruppo degli approdiani vogliamo pubblicare il pensiero di un nostro sostenitore



Caro Luigi come sai la democrazia è un sistema di potere che ha una sola valenza collettiva : in qualche modo dà accesso alla partecipazione e riconosce diversità di poteri in equilibrio. Quando una forma di sistema di potere non attizza più ! Non genera partecipazione e’ evidente che non e’ più adeguata. Sì ma adeguata a cosa ? Il problema della emersione di un forte individualismo e suprematismo ci danno come orizzonte un crollo verticale della qualità di convivenza civile in tutto il

Mondo occidentale (cosiddettk democratico). La prossima forma non la conosco, mi piace pensare che il

Mondo migliore che voglio e’ ricco di diritti soggettivi personali illimitati