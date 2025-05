Azienda sanitaria reggina, premi di produttività anno 2022,

Ma si paga realmente il merito? I misteri della gestione Di Furia e il silenzio di Occhiuto

Le incongruenze di un piano fatto in fretta, che scontenta chi ha lavorato seriamente. Ci sono primari che prendono molto di meno rispetto ai propri collaboratori. Poi ci sono dirigenti amministrativi penalizzati pur avendo un ruolo fondamentale nella gestione delle loro strutture. Poi ci sono medici in intramoenia, ad alcuni elargita ad altri non data. Perché? Poi ci sono dipendente assunti da meno di 2 anni che percepiscono una produttività a doppia cifra. I misteri della politica?

Poi c’è la partita dei medici cubani, quelli che lavorano prendono molto di meno rispetto ad altri loro colleghi. Però qui si pone un problema concreto, ad agosto 2022 hanno iniziato la formazione per essere collocati a lavoro a metà dicembre dello stesso anno negli ospedali reggini. Ci domandiamo hanno diritto alla produttività 2022? Va bene per 15 giorni in un anno. Ma ci sono medici che hanno percepito quasi 10 mila euro! I misteri della produttività targata Lucia Di Furia. Chiediamo al direttore generale di stabilire nella assegnazione della produttività il merito. Negli anni le aziende sanitarie sono state ad appannaggio della politica. Qualcuno faccia chiarezza!