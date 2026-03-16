Artedanza Calabria trionfa al Campionato Regionale Fidesm: pioggia di medaglie per la scuola di Cinquefrondi

Grande successo per la scuola di danza Artedanza Calabria di Cinquefrondi al Campionato Regionale FIDESM, svoltosi ieri nella prestigiosa cornice del Teatro Francesco Cilea. La scuola, diretta dalla professoressa Fabiola Ciminello, si è distinta tra le numerose realtà partecipanti conquistando un ricco medagliere e confermandosi una delle eccellenze della danza nel territorio calabrese.

Da anni Artedanza Calabria rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani ballerini della provincia. Grazie alla guida attenta della direttrice e a un lavoro didattico costante, numerosi allievi hanno avuto la possibilità di crescere artisticamente, trasformando la passione per la danza in un vero percorso formativo e, in alcuni casi, professionale. Il risultato ottenuto nel campionato regionale è la conferma concreta di questo impegno.

I successi nella sezione Gruppi

Particolarmente brillanti sono state le esibizioni dei gruppi, che hanno conquistato numerosi podi nelle diverse categorie.

Nella categoria gruppo danza Under 9 modern, il 2° corso ha ottenuto il primo posto con la coreografia “Boys”, mentre il 1° corso ha conquistato il terzo posto con “Jazz One”.

Nella categoria Under 9 contemporaneo, ancora un successo per il 2° corso, primo classificato con “Got it in You”, seguito dal secondo posto del 1° corso con “Thousand Years”.

Ottimo risultato anche per le allieve più grandi: nella categoria gruppo danza Over 16 modern il 5° corso ha conquistato il primo posto con “My Way”, replicando il successo anche nella categoria Over 16 contemporaneo con la coreografia “Piazza San Marco”.

Successi anche nella fascia intermedia: nella categoria Under 15 modern il 4° corso ha ottenuto il primo posto con “Blood on the Dance”, mentre nella categoria Under 15 contemporaneo lo stesso corso ha conquistato il primo posto con “Amor”.

Nella categoria Under 12 contemporaneo il 3° corso ha raggiunto il secondo posto con “Sola”, mentre nella categoria Under 12 modern lo stesso gruppo ha ottenuto il primo posto con “Le Freak”.

I risultati nella sezione Solisti

Grande soddisfazione anche per le esibizioni individuali. Tra le protagoniste della giornata spicca Kira Maria Mammoliti, che ha conquistato tre primi posti nelle categorie danza classica, modern jazz e contemporaneo (8-9 anni).

Ottimi risultati anche per Greta Sunseri Trapani, seconda classificata nel modern jazz e nel contemporaneo (8-9 anni), e per Ludovica Pia Vinci, seconda nella danza classica nella stessa fascia d’età.

Nella categoria 10-11 anni contemporaneo, Emma Gallizzi ha conquistato il primo posto, mentre Aurora Cangemi ha ottenuto il primo posto nel contemporaneo 12-13 anni.

Brillante la performance di Sofia Spataro, prima classificata nel modern jazz (13-16 anni) e seconda nel contemporaneo. Nella stessa categoria Fatima Longo ha ottenuto il terzo posto, Giada Sorbara il quinto e Ilaria Cangemi il sesto.

Straordinario anche il risultato di Maya Vincenza Sorbara, che ha conquistato tre primi posti nelle categorie danza classica, modern e contemporaneo (8-12 anni).

Ottime prestazioni anche per Silvia Gallizzi, prima nel contemporaneo, quinta nel modern jazz e terza nella danza classica (8-12 anni).

Buoni piazzamenti per Carol Panaia, quarta classificata in classico, modern e contemporaneo (8-12 anni), e per Lourdes Maria Pesce, terza nel modern e nel contemporaneo (8-12 anni).

Tra le più grandi, Chiara Filardo ha conquistato il primo posto nel contemporaneo over 17, seguita da Arianna Napoli, seconda classificata nella stessa categoria.

Il successo nei Duo

A completare il ricco bottino di medaglie anche il primo posto nella sezione Duo (13-16 anni) conquistato da Giulia Franco e Sofia Spataro, protagoniste di un’esibizione molto apprezzata dalla giuria.

Un lavoro di squadra

La scuola Artedanza Calabria può contare anche sulla collaborazione dei maestri Laura Raso e Antonino Demoro, che affiancano la direttrice nella formazione tecnica e artistica delle allieve.

Il trionfo ottenuto al Campionato Regionale FIDESM rappresenta non solo un importante risultato sportivo, ma anche la dimostrazione di un lavoro costruito negli anni con passione, disciplina e dedizione. Un successo che riempie d’orgoglio la comunità di Cinquefrondi e conferma il valore di una scuola che continua a far crescere nuovi talenti della danza calabrese.