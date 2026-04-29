Apertura della campagna elettorale AVS–Sinistra Italiana a Reggio Calabria

In occasione dell’avvio della campagna elettorale di AVS–Sinistra Italiana per le elezioni comunali di Reggio Calabria, la deputata Elisabetta Piccolotti ha fatto tappa a Villa San Giovanni per incontrare e portare il proprio saluto alla neoeletta componente della segreteria regionale calabrese, Rossella Bulsei, alla quale sono state affidate le deleghe alle Politiche dello Stretto di Messina e all’Istruzione.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di partecipazione e confronto, Bulsei ha ringraziato l’onorevole Piccolotti, il segretario regionale Fernando Pignataro e il segretario provinciale Demetrio Delfino, in corsa per le elezioni comunali della città metropolitana, per la presenza e per l’attenzione rivolta al territorio, sottolineando come il nuovo incarico rappresenti «un impegno orientato ad arricchire il piano del dialogo costruttivo e del confronto serio e leale» sui temi di propria competenza.

La segretaria regionale ha inoltre ribadito una posizione che definisce «non negoziabile»: l’opposizione al progetto del Ponte sullo Stretto. Secondo quanto dichiarato, l’opera viene ritenuta «anacronistica e priva di utilità strategica», mentre le norme speciali che ne accompagnano l’iter sarebbero percepite come «strumenti volti a neutralizzare le numerose prescrizioni e criticità sollevate negli anni, ancora oggi non risolte».

Bulsei ha richiamato l’attenzione sulla necessità che «la fretta normativa non prescinda dal buon senso, dalla valutazione delle reali esigenze dei territori e delle comunità e dall’analisi delle alternative esistenti, che doverosamente devono essere considerate». Ha inoltre evidenziato come il dibattito sul Ponte, definito «una tarantella utile solo a distribuire incarichi e consulenze» dall’onorevole Piccolotti, produca effetti concreti sul territorio: «Due terzi della città di Villa San Giovanni – ha affermato – sono gravati da vincoli che bloccano progetti, aspettative e possibilità di sviluppo».

La visita dell’on. Piccolotti ha rappresentato l’occasione per inaugurare ufficialmente la fase politica che accompagnerà AVS–Sinistra Italiana, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la presenza territoriale e ribadire la posizione centrale nel contrasto alle infrastrutture irreallizzabili e al sostegno alle politiche e ai progetti che valorizzino la mobilità dinamica per l’area dello Stretto.