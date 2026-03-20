“Andrà forse tutto bene”, la nuova miniserie diretta da Eleonora Lentini. Video

“Andrà forse tutto bene” è la nuova miniserie di quattro episodi diretta da Eleonora Lentini, dove Matilde interpretata da Eleonora Lentini, è una donna segnata da un passato che continua a pesare sul presente. Angelica (Stefania Lampo) cerca di ricostruire se stessa mentre affronta un cambiamento che non riesce a condividere. Carmine (Antonio Di Costanzo) reprime sentimenti che non trova il coraggio di esprimere, finché il suo percorso emotivo lo conduce verso una nuova possibilità. Clarissa (Gaia Capaldi) infine, affronta una prova personale che mette in discussione la sua forza e la sua capacità di affidarsi agli altri.

IL CAST

Eleonora Lentini (Matilde)

Stefania Lampo (Angelica)

Antonio Di Costanzo (Carmine)

Gaia Capaldi (Clarissa)

Anna Aurino (Veronica)

Marina Amato (Arianna)

Michela Anna Accadia (Benedetta)

Michelangelo Tramontano (Giuseppe)

Naomi Lucy Salerno (Iasmine)

Rosaria Perfetto (Infermiera Pronto Soccorso)

Ciro Lotti (Giulio)

Massimiliano Maione (Lorenzo)

Emma Avallone (Cinzia)

Massimo De Magistris (Luca)

Raffaele Taddeo (Filippo)

Nadia Monteriso (Sabrina)

Sara Ciccone (Ginevra)

Elda Emanuela Napoli (Amanda)

Cinzia Ferraro (Anna)

Gianfranco Matonti (Direttore Sanitario Ospedale Petrolini)

Carlos Conte (Stefano)

Raffaella Aloisi (Emma)

Raffaele Lanzieri (Simone)

Veronica De Gennaro (Margot)

Maria Lorena Proietti (Eva)

Emanuel Merenda (Gabriele)

Martina Alaimo (Deborah)

Maria Di Spigna (Diana)

Sergio Marchitiello (Direttore Sanitario Ospedale Colonna)

Carlo Giuseppe Trematerra (Dott. Zabelli)

Rita Cocco (Selvaggia)

Lucia Cerciello (Cristina)

Claudio Capozzi (Michelangelo)

Valeria Tarantino (Clara)

Alina Hilton (Alina)

Silvia Marcelli (Dott.ssa Pogg)

Giulia Polito (Wilma)

Lucia Mercogliano (Diamante)

Yuri Salvatore (Nicola)

Emma Lezza (Melissa)

Alice Ferrara (Sole)

Ariel Grammatica (Samantha)

Christian Longobardi (Samuele)

Giovanni Paolo Cristian Romano (Fabio)

Amadou Carlo Sall (Gabriele, Figlio di Matilde)

Jovica Grammatica (Dominik)

Soggetto:

Eleonora Lentini

Sceneggiatura:

Eleonora Lentini

Musiche:

Yuri Salvatore

Voce Fuori Campo Margherita:

Rosanna Barbera

Voce Fuori Campo Annalisa:

Sally Fascette

Voce Fuori Campo Infermiere:

Emilio Catellani

Make-Up:

Stefania Lampo