ANAS VINCE IL PREMIO PENNA D’OCA 2025

Per il suo impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di sorveglianza della rete stradale e per la diffusione della cultura della sicurezza Anas salva in media un animale ogni cinque giorni Premiato il cantoniere della Struttura territoriale del Lazio, Simone Iovine

Anas ha vinto il Premio “Penna d’Oca 2025” per il suo impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di controllo e sorveglianza della rete stradale di competenza e per la diffusione della cultura della sicurezza. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della seconda edizione del premio “La Penna d’Oca del Campidoglio” celebrato oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Il premio è stato consegnato al cantoniere della Struttura territoriale del Lazio, Simone Iovine, che lo ha ritirato insieme al Direttore della Comunicazione dell’azienda, Marco Ludovico, intervenuto per raccontare l’impegno costante di Anas per la salvaguardia degli animali.

Iovine si è distinto in diverse occasioni per il salvataggio di animali abbandonati sulle strade Anas. In particolare, ha salvato, durante le quotidiane attività di sorveglianza lungo la statale 1 “Aurelia”, un airone cenerino e un gheppio.

L’evento è stato ideato dall’associazione Pet Carpet, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo e sostenuto dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

Le iniziative dell’azienda del Gruppo FS, in questo ambito, sono finalizzate alla lotta contro gli incidenti provocati dall’abbandono degli animali domestici in strada con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza a chi si mette in viaggio. In Italia, infatti, ogni anno si registrano numerosi incidenti stradali anche mortali causati da animali abbandonati, fenomeno che aumenta durante i periodi estivi.