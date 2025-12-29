A Cinquefrondi tutto pronto per il concerto di Daniele Silvestri

Cinquefrondi si prepara a vivere due serate straordinarie, cariche di emozioni, musica e condivisione, che resteranno impresse nella memoria collettiva della comunità.

Domani sera, nella splendida cornice di Piazza della Repubblica, la nostra città sarà teatro di un evento di portata eccezionale: alle ore 21.30 salirà sul palco Daniele Silvestri, uno dei più grandi e amati protagonisti della musica italiana contemporanea, per l’unica data in Calabria del suo tour.

Un appuntamento imperdibile, a ingresso completamente gratuito, che conferma Cinquefrondi come punto di riferimento culturale e musicale capace di attrarre nomi di assoluto prestigio nazionale.

Daniele Silvestri rappresenta da decenni una colonna portante della musica d’autore italiana: un artista raffinato, intenso, capace di raccontare il nostro tempo con profondità, ironia ed emozione. La sua presenza nella nostra piazza non è soltanto un concerto, ma un vero e proprio momento storico per la città e per l’intero territorio.

Le celebrazioni continueranno il giorno successivo con una seconda, travolgente serata-evento dedicata al ballo e al divertimento. Protagonisti assoluti saranno Marvin e Prezioso, due nomi di primissimo piano dello scenario musicale dance nazionale e internazionale, pronti a trasformare Piazza della Repubblica in una grande festa a cielo aperto, capace di coinvolgere e far ballare persone di tutte le età. Anche questa serata sarà totalmente gratuita, pensata per unire, coinvolgere e salutare la fine dell’anno nel modo più gioioso e partecipato possibile.

Due serate diverse ma complementari, unite da un unico grande obiettivo: regalare emozioni, cultura e divertimento alla comunità, valorizzando gli spazi pubblici e rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione.

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi conferma ancora una volta di essere in prima linea, attiva e determinata, nel lavorare ogni giorno per portare sul territorio il meglio dello spettacolo, della musica e dell’intrattenimento, offrendo eventi di altissimo livello accessibili a tutti, come segno concreto di attenzione, impegno e amore verso la propria comunità.

Cinquefrondi è pronta ad accogliere cittadini e visitatori per vivere insieme due notti indimenticabili, all’insegna della grande musica, della festa e dell’orgoglio di essere comunità.