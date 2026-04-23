XIX Campionato di Vela d’Altura 2025-26. Trofeo Velico “Costa Viola” al Porto Tonnara di Palmi



Il Porto Tonnara di Palmi si appresta ad ospitare, nelle giornate del 25 e 26 aprile 2026, una tappa del XIX Campionato di Vela d’Altura 2025-26, valevole per il prestigioso Trofeo Velico “Costa Viola” organizzato dalla

Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, con il patrocinio del Comune di Palmi assessorato sport turismo e grandi eventi.

Giunta alla terza edizione, questa manifestazione ha saputo consolidare nel tempo un legame autentico e profondo tra la città di Palmi e il mondo della vela. Un legame che va ben oltre la dimensione agonistica: la vela, per la nostra comunità, è prima di tutto scuola di vita, luogo di formazione al rispetto delle regole, dell’ambiente marino e dello spirito di squadra.

Per la Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, ospitare quello che è a tutti gli effetti il campionato velico più importante a livello regionale rappresenta un privilegio e un motivo di grande orgoglio. Ogni edizione è occasione di crescita per i nostri equipaggi, di visibilità per il territorio e di incontro tra realtà veliche provenienti da tutta la Calabria e oltre.

Invitiamo la cittadinanza e gli appassionati a seguire le regate e a vivere insieme a noi questa splendida kermesse velica che animerà le splendide acque del nostro mare.

Buon vento a tutti!

Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi

Porto Tonnara di Palmi | palmi@leganavale.it