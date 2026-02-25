Nella giornata del 20 febbraio, il Maggiore Giovanni Francesco Galletti di Santa Rosalia, neo Comandante dell’Unità Territoriale Calabria del Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano – ACISMOM, ha effettuato una visita istituzionale di cortesia e cooperazione interforze presso la Base Elicotteri Esercito Italiano AVES “Sirio” di Lamezia Terme.

Ad accoglierlo è stato il Comandante 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito (AVES) “Sirio” il Colonnello Francesco Romano assieme al Colonnello Cristiani responsabile area sanitaria, che ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di una sinergia sempre più stretta tra le diverse componenti operative dell’Esercito Italiano e i corpi ausiliari, nell’ottica di un costante potenziamento della capacità di risposta in situazioni di emergenza e supporto alla popolazione.

Il Maggiore Galletti di Santa Rosalia era accompagnato dal Sottotenente Commissario Enrico Tedesco, referente operativo del Corpo per la provincia di Reggio Calabria, cui è affidato il compito di coordinare le relazioni territoriali e fungere da collegamento attivo con le autorità civili e militari.

Un incontro di cooperazione e valorizzazione delle rispettive eccellenze operative.

Un momento di alto valore istituzionale e di approfondimento operativo, volto a rafforzare la cooperazione tecnico-logistica tra il Corpo Militare Speciale Ausiliario ACISMOM e l’AVES (Aviazione dell’Esercito), realtà che condividono gli stessi obiettivi di servizio, prontezza e assistenza alla collettività.

Nel corso della visita, il Comandante Galletti di Santa Rosalia ha illustrato le specificità e gli ambiti operativi del Corpo Militare ACISMOM – da sempre impegnato in attività di Difesa civile, soccorso umanitario, supporto sanitario e logistico in emergenze nazionali e internazionali. Ha inoltre ribadito la disponibilità operativa del Corpo a collaborare con la Base “Sirio” per iniziative congiunte di addestramento e supporto alle operazioni militari e civili.

Dal canto suo, il Comandante del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito (AVES) “Sirio” Colonnello Francesco Romano ha presentato le peculiarità e le capacità operative dell’unità lametina, che costituisce un polo strategico per la mobilità aerea dell’Esercito Italiano nel Sud Italia, garantendo interventi tempestivi con elicotteri multiruolo per missioni di ricognizione, trasporto, evacuazione sanitaria (MEDEVAC) ed emergenze umanitarie impiegabile in missioni internazionali sotto comando nazionale o NATO.

Un’alleanza al servizio del Paese.

La reciproca condivisione di valori e obiettivi operativi ha confermato il ruolo e gettato le basi per future collaborazioni integrate, focalizzate sulla formazione congiunta, sul potenziamento della capacità di risposta in scenari emergenziali, e sulla messa in comune di competenze tecnico-logistiche a servizio del sistema di difesa e protezione civile nazionale.

Il Maggiore Galletti di Santa Rosalia ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha evidenziato come la sinergia tra il Corpo Militare ACISMOM e l’AVES “Sirio” rappresenti un modello di cooperazione virtuosa tra strutture militari regolari e corpi ausiliari dello Stato, finalizzata a garantire il supporto alla popolazione e alle istituzioni nei momenti di maggiore necessità.

La visita si inserisce nel più ampio programma di consolidamento dei rapporti istituzionali e di sviluppo della presenza operativa del Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano – ACISMOM nella Regione Calabria, in coerenza con le linee strategiche di collaborazione e integrazione tra le componenti della Difesa e le realtà locali.

Comando Unità Territoriale Calabria