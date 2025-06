Violenza sulle donne. Rifiuta il braccialetto elettronico dopo atti persecutori ad una ragazza in Calabria, aggredendo anche gli amici per gelosia, arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un uomo accusato di atti persecutori verso una ragazza del posto.

I militari hanno effettuato diversi riscontri in seguito alla denuncia presentata da una giovane donna, che da tempo viveva una situazione di disagio, che l’aveva indotta anche a cambiare le sue abitudini di vita quotidiane. Sebbene non avessero mai avuto un rapporto sentimentale, l’uomo metteva in atto pedinamenti e appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima. Addirittura era arrivato ad aggredire gli amici di quest’ultima con palesi scenate di gelosia.

La ragazza viveva da tempo un grave stato di ansia e paura, fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare il tutto ai carabinieri, che hanno raccolto tutti gli elementi utili a fornire un forte quadro indiziario che ha permesso alla Procura di Crotone di richiedere idonea misura cautelare nonché la sottoposizione sostitutiva degli arresti domiciliari con l’applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico”. Tuttavia, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi alla misura e pertanto, informata l’autorità Giudiziaria competente, è stata disposta la sostituzione del provvedimento con quello della custodia cautelare in carcere.