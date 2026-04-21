Stilo, approvato il regolamento per la Definizione Agevolata dei tributi comunali
Apr 21, 2026 - redazione
Il Consiglio Comunale di Stilo, nell’ultima seduta consiliare, ha approvato all’unanimità il
regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali e della compensazione tra tributi.
Una misura fortemente voluta! Una scelta strategica guidata dalla volontà di assicurare la massima
attenzione ai bisogni dei cittadini, studiando soluzioni tecniche capaci di coniugare il sostegno alle
famiglie con la sostenibilità dell’ente.
Il voto unanime dell’aula conferma la bontà del lavoro svolto dall’Amministrazione: il Consiglio,
nella sua interezza, ha condiviso la necessità di adottare uno strumento concreto che consentirà ai
cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria senza il pagamento di sanzioni e interessi e
con la possibilità di estinguere il debito in un arco temporale ampio. E’ stata infatti prevista la
possibilità di rateizzazione fino a 84 rate mensili, per i casi più complessi, al fine di rendere
sostenibile l’adempimento da parte dei contribuenti.
L’ampia convergenza registrata rappresenta un segnale chiaro di responsabilità: una misura che
punta a migliorare l’efficacia della riscossione e a ridurre il contenzioso, dimostrando che il
sostegno sociale e la solidità dei conti pubblici possono e devono procedere insieme.
Nei prossimi giorni, il Comune di Stilo provvederà a dare la massima diffusione delle modalità di
accesso alle agevolazioni, garantendo ai cittadini tutte le informazioni necessarie per beneficiare di
questa importante opportunità. Il termine per la presentazione dell’istanza è fissata al 30 settembre
2026, l’adesione comporterà la sospensione anche delle procedure esecutive, garantendo così
un’immediata opportunità di regolarizzazione.