Stilo, approvato il regolamento per la Definizione Agevolata dei tributi comunali

Il Consiglio Comunale di Stilo, nell’ultima seduta consiliare, ha approvato all’unanimità il

regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali e della compensazione tra tributi.

Una misura fortemente voluta! Una scelta strategica guidata dalla volontà di assicurare la massima

attenzione ai bisogni dei cittadini, studiando soluzioni tecniche capaci di coniugare il sostegno alle

famiglie con la sostenibilità dell’ente.

Il voto unanime dell’aula conferma la bontà del lavoro svolto dall’Amministrazione: il Consiglio,

nella sua interezza, ha condiviso la necessità di adottare uno strumento concreto che consentirà ai

cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria senza il pagamento di sanzioni e interessi e

con la possibilità di estinguere il debito in un arco temporale ampio. E’ stata infatti prevista la

possibilità di rateizzazione fino a 84 rate mensili, per i casi più complessi, al fine di rendere

sostenibile l’adempimento da parte dei contribuenti.

L’ampia convergenza registrata rappresenta un segnale chiaro di responsabilità: una misura che

punta a migliorare l’efficacia della riscossione e a ridurre il contenzioso, dimostrando che il

sostegno sociale e la solidità dei conti pubblici possono e devono procedere insieme.

Nei prossimi giorni, il Comune di Stilo provvederà a dare la massima diffusione delle modalità di

accesso alle agevolazioni, garantendo ai cittadini tutte le informazioni necessarie per beneficiare di

questa importante opportunità. Il termine per la presentazione dell’istanza è fissata al 30 settembre

2026, l’adesione comporterà la sospensione anche delle procedure esecutive, garantendo così

un’immediata opportunità di regolarizzazione.